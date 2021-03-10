春節及寒假效應 智冠2月營收6億元攀10個月新高

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今 (10) 日公告 2 月營收 6.34 億元，受惠春節及寒假效應帶動，營收月增 7%，年增 10%，寫近 10 個月新高；前 2 月累計營收 12.28 億元，年增 5%。

智冠表示，2 月主要受惠寒假及春節效應，整體遊戲市場熱絡，通路合作遊戲及子公司推出年節大規模行銷活動，帶動營收成長。

智冠旗下經典單機遊戲 IP 授權紫龍遊戲開發製作的戰棋 RPG 手遊《天地劫：幽城再臨》，將於明 (11) 日在中國全平台公測上市，事前預約人次已達近 400 萬人，隨著玩家踴躍參與事前預約，後市營運動能可期。

智冠今年營運三大重點為 IP 授權、遊戲研發子公司網龍、MyCard 業務，其中，MyCard 遊戲點數卡市占率第一，獲利貢獻穩定，為今年主要動能，其他包括網路行銷、金流事業群，獲利表現也會較佳，今年整體獲利展望樂觀。

其中，網龍去年手遊大作《黃易 M》成績不如預期，近來也大舉調整內部組織，重點開發 2 款新遊戲，《尋秦記》、《天子傳奇》預計下半年上市。

而金流事業群的藍新科技去年線上交易規模達 500 億元，在財務體質調整好後，今年將進一步鞏固線下業務，要打造與線上同樣的規模。