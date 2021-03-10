〈研華法說〉Q2將調漲價格 劉克振：接單史無前例強勁

工業物聯網業者研華 (2395-TW) 今 (10) 日召開法說會，董事長劉克振表示，今年一定是好年，第一季接單年增 50%，是史無前例的強勁；在原料漲價下，研華也證實，第二季將調漲產品報價，漲幅估落在 5% 左右。

劉克振表示，研華成立至今 38 年，僅碰上二次衰退，上一次是 2009 年金融海嘯，但隔年營運大成長，第二次就是去年，以目前景氣復甦跟訂單需求來看，今年是好年。

研華目前接單 / 出貨 (B/B Ratio) 比擴大為 1.52，內部認為，以平均匯率 1 美元兌換 新台幣 28.3 元的假設來看，第一季營收約 4.3-4.5 億美元，換算新台幣約 121.69-127.35 億元，季減 3.4-4.8%、年增 11-16.2%；毛利率 38-40%，略持平前季及去年同期水準；營益率 16-18%，則持平前季、優於去年同期。

第二季雖然有缺料影響 5-10% 營收，但研華經營團隊認為依舊樂觀，估營收將優於首季，且年對年可望有 2 成的成長，下半年雖然還比較不確定，但全年估計會有 10-15% 的營收成長。

不過，劉克振也直言，目前訂單雖然強勁，但也要觀察客戶是否把需求提前、擔憂缺料問題搶下單，甚至是重複下單的情況，缺料漲價也是一大影響，但研華採購能力很好，可望透過漲價反應上漲成本。

研華表示，現階段除了強化採購，針對未來一年訂單需求，要求供應商提前保留產能備料，同時也已進行市場掃調料滿足急單，並導入交期短替代料；產品方面也跟客戶協調，更換替代料件，並與客戶確認一年內的中長期訂單，啟動備貨程序。