遊戲改版挹注 橘子2月營收月增28% 攀13個月新高

橘子 (6180-TW) 今 (9) 日公告 2 月營收 11.9 億元，受惠遊戲改版效益發酵，營收月增 28%，年增 14%，寫近 13 個月新高；前 2 月累計營收 21.3 億元，年減 7%。

橘子表示，2 月受到《新楓之谷》延續 1 月大改版效益帶動，加上海外限定新職業「墨玄」上市，創本款遊戲單月營收新高，且配合農曆春節假期，《天堂 M》及其他多款遊戲推出春節改版活動，帶動營收大幅成長。

展望 3 月，橘子指出，《新楓之谷》將首次與台灣高人氣插畫 IP「 貓貓蟲咖波」獨家合作，而《天堂 M》四大經典職業也開放預先登錄，改版後更將祭出 4 張 GAMA COUPON，營運成長可期。

橘子今年重大專案包括 beanfun! 及推出《櫻桃小丸子 M》，beanfun! 成敗影響支付與電商表現，而手遊成敗又會大幅影響今年遊戲業務表現，預估遊戲與非遊戲業務均可望同步成長。

展望今年，橘子表示，遊戲業務表現可望持穩去年，上半年將推出代理手遊《彈射世界》，自研 IP 手遊《櫻桃小丸子 M》預計第三季上市，另一款自研手遊《便利商店 M》及自研競技手遊正開發中，今年將有 2 至 3 款自研手遊上市。