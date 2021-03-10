大摩：美國GDP有望在第一季末反彈至疫情前水準

隨著新冠肺炎疫苗接種持續，大摩 (Morgan Stanley) 上調了對美國 2021 年經濟成長的預測，預估今年美國國內生產總值 (GDP) 將成長 8.1%，並且經濟有望在第一季末回復至疫情前的水平。

大摩分析師 Ellen Zentner 領導的研究小組在週二 (9 日) 發布的一份報告中表示，將美國的 GDP 由原先的成長 7.6% 上調至成長 8.1%。產出缺口也預估將轉為正值，在今年底達到 2.7%，根據美國經濟分析局的數據，這將是自 1970 年代以來的新高。

報告中表示，隨著經濟重新開放、更快速的疫苗接種以及更強勁的就業成長，都促使該機構上調了對今年美國經濟成長的預估。另一方面，該行也預估美國失業率將進一步降低，不過可能要花更長的時間才能達到疫情前的低點，預估今年第四季美國失業率平均為 4.9%，低於先前預估的 5.1%。到了明年，美國失業率更有望進一步下降至 3.9%。

不過，報告中也指出，更快的復甦也將付出一定的代價，大摩經濟學家預測，租金、醫療保健和基本生活必需品價格的上升，將在 4 月和 5 月將通貨膨脹率提升至 2.6%，隨後在年底將回落至 2.3%。到 2022 年，通貨膨脹率預期都將保持在較高水平，達到美聯準會目標的 2%。

儘管如此，該行也表示，美國貨幣寬鬆政策要一直到 2023 年才有可能大幅收緊。聯準會決策者可能在下週開會重申鴿派的溫和預測，並到明年仍維持接近零的利率。