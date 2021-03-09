高盛：今年底美國失業率有望降至4.1%

隨著新冠肺炎疫苗接種持續，美國就業市場似乎正逐漸復甦。高盛集團 (Goldman Sachs) 首席經濟學家 Jan Hatzius 認為，受惠於拜登政府 1.9 兆美元紓困案，以及疫苗進展持續，將有望帶動就業熱潮，美國今年失業率有望回到疫情前水平，預估將降至 4.1%。

報告中指出，美國經濟重新開放、財政刺激措施和被壓抑的儲蓄，應該都會推動需求強勁增長，從而推動企業招聘的熱潮。報告中預估，到今年年底，美國失業率將從目前的 6.2% 降至 4.1%。

去年新冠肺炎疫情爆發前，美國的失業率為 3.5%，創下 50 年來新低。不過，在新冠肺炎疫情爆發後，許多企業與商家被迫關閉，導致失業率急劇上升，去年 4 月份美國失業率一度上升至 14.8%。儘管隨後就業市場逐漸回復，美國失業率在今年 2 月份降至 6.2%，該國的總就業人口數仍較去年同期減少 850 萬人。

報告中表示，隨著疫苗接種人數持續增加，和防疫相關封鎖限制的放緩，勞動力市場的復甦有望加速。

有經濟學家認為，大多數離開勞動力市場的員工，主要都是因為新冠肺炎疫情，一旦生活恢復正常，他們預期將很快會重新進入勞動力市場。

美國聯準會 (Fed) 里奇蒙分行總裁 Thomas Barkin 認為，如果美國政府再度推出經濟刺激政策，加上新冠肺炎疫苗的接種，美國經濟有望在下半年出現反彈。

不過 Barkin 也表示，比起可能出現的通貨膨脹，他更擔心勞動力市場。「我確實擔心企業所做的調整，包括自動化和其他調整，這些調整可能會使在經濟衰退中失業的人更難找到新工作。」Barkin 說道。