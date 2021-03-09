美元底部已過？滙豐：「美國例外主義」正推動美元走強

美國勞工部統計局上周五 (5 日) 公布 2 月非農就業報告大幅優於市場預期，美元隨之勁揚，滙豐 (HSBC) 認為，在美國經濟成長前景好轉下，「美國例外主義」(US exceptionalism) 正在取代風險偏好，牽動美元未來走向。

HSBC 外匯策略主管 Daragh Maher 表示，美元投資的關鍵通常在於趨勢變化，在周五美國優異就業數據公布後，美元開始上揚，凸顯趨勢改變，美國例外主義 (American Exceptionalism) 影響力日益擴大。

這波反彈也凸顯今年風險偏好 (risk on-risk off, RORO) 情緒停滯不前。RORO 建立在全球通膨情境下，美國接連公布強勁的經濟數據之後，投資人避險需求下降，美元普遍走低且疲軟。

由於愈來愈多強勁的經濟數據，促使部分聯準會官員透露可能因此縮減購債計畫，美國例外主義成為驅使美元走強的力量。然而包括聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在內的其他官員已經反駁這些鷹派的談話，堅持保持寬鬆的鴿派立場。

HSBC 並未強烈看多美元，該行預測未來 6 個月美元還會再溫和貶值，不過隨著美國經濟繼續復甦，並受到額外財政刺激推動，美國例外主義與聯準會縮小購債規模的預期到了今年年底可能變得更具影響力，有望帶動美元走升。