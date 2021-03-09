〈美股盤前要聞〉美股期貨回升 那指100期貨反彈逾2%

美國十年期公債殖利率在週二 (2 日) 稍微回落至 1.53%，美股期貨週二上升，道瓊期貨漲 0.06%，標普 500 期貨漲 1.11%，那斯達克 100 期貨漲 2.36%。

1. 美 CDC 最新防疫指南 完成疫苗接種民眾可以免戴口罩聚會

美國疾病管制預防中心 (CDC) 公布建議指南，已經完整接種疫苗的民眾，可在免戴口罩的情況下參加室內空間的聚會，但出入公共場所仍強制佩戴口罩，且應避免旅行和大型聚會。

目前全美預估僅 10% 民眾 (相當於 3000 萬人) 完成完整接種。美國各界對完成接種疫苗者的建議指南期待已久，CDC 把完成接種定義為施打輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 兩劑中的第二劑疫苗、或是施打嬌生 (J&J) 單劑疫苗的兩周過後。

美國確診病例和病歿人數正在下滑，疫苗發放速度也提升，過去一周每天分發 216 萬劑疫苗，白宮預計全美成人可以在 5 月底前接種到疫苗。

2. 特斯拉自歷史高點下跌三分之一 市值蒸發近 3000 億美元

特斯拉 (TSLA-US) 週一跌幅為 5.84%，至每股 563.00 美元，連續五個交易日下滑，較 1 月 26 日峰值下跌 36%，市值蒸發近 3000 億美元。以科技股為主的那斯達克指數在過去三週跌幅超過 8%。

特斯拉 2 月 8 日宣布購買價值 15 億美元的比特幣以來，其股價一直在穩步下跌，近一年中股價歷經第三次大幅修正。

Roth Capital Partners 分析師 Craig Irwin 表示，投資人超級積極地買入這檔股票，特斯拉價格從 40 美元暴漲至 900 美元，意味著該股通常也會以同樣快的速度回落。

3. 蘋果擬將 7%-10% 產能轉至印度

外媒報導指出，蘋果 (AAPL-US) 計劃將 7-10% 產能自中國轉移至印度，並由鴻海 (2317-TW) 位於泰米爾納德邦 (Tamil Nadu) 的工廠將負責生產 iPhone 12。

鴻海位於泰米爾納德邦的工廠已生產 iPhone 11 和 iPhone XR 機型。印媒《Business Standard》引述知情人士稱，接下來，該廠還將負責生產最新的 iPhone 12，但尚未決定是否一併生產 iPhone 12 mini。

此外，蘋果另一組裝廠和碩 (4938-TW) 也計劃今年稍晚於印度組裝 iPhone，屆時將有 7% 至 10% 的 iPhone 產能從中國轉至印度。

4. 加州放行重啟主題樂園

美國加州政府上周末公布新的州內經濟重啟指導方針，允許遊樂園於 4 月 1 日開始可恢復營業，消息傳出後激勵迪士尼周一 (8 日) 大漲逾 6%。

受到新冠肺炎衝擊，迪士尼 (DIS-US) 等其他遊樂園已經關閉大約一年，儘管近期佛羅里達等其他州已允許遊樂園得以有限的入園人數重啟，但加州仍遲遲未宣布類似消息。

加州政府上周五 (5 日) 公布最新的重啟指導方針，允許棒球場、體育場館、主題公園可以在 4 月 1 日重啟，不過須進行容量管制等措施，各場館依據社區疫情嚴重程度開放 15% 至 35% 的容量，並需佩戴口罩並遵守其他健康預防措施。

5. 拜登發鈔 散戶料銀彈將至 迷因股齊漲

受到電玩零售商 GameStop (GME-US) 轉型消息提振，以及市場預期投資者不久後可能會向股票市場注入新一輪的刺激措施資金， GameStop 週一飆漲 53%，最近受到散戶追捧的其他「迷因股」(meme stock) 也一起走強。

GameStop 終場上漲 41.21%，收 194.50 美元，先前一度達 210.87 美元，為 2 月 1 日以來最高水準。該公司 3 月 8 日宣布成立戰略委員會，有意拋棄實體店，轉向電商平台經營，令早盤飆漲 53% 之多。

其他 Reddit 論壇 WallStreetBets 散戶追捧的股票也上漲，一些市場觀察家將此趨勢歸因於參議院通過 1.9 兆美元刺激方案，可能很快批准向美國民眾直接發放 1400 美元，充盈散戶銀彈。