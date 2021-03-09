美CDC最新防疫指南 完成疫苗接種民眾可以免戴口罩聚會

美國疾病管制預防中心 (CDC) 公布建議指南，已經完整接種疫苗的民眾，可在免戴口罩的情況下參加室內空間的聚會，但出入公共場所仍強制佩戴口罩，且應避免旅行和大型聚會。

目前全美預估僅 10% 民眾 (相當於 3000 萬人) 完成完整接種。美國各界對完成接種疫苗者的建議指南期待已久，CDC 把完成接種定義為施打輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 兩劑中的第二劑疫苗、或是施打嬌生 (J&J) 單劑疫苗的兩周過後。

CDC 表示，完成疫苗接種民眾彼此在室內聚會、或完成接種民眾拜訪未完成接種的單一家庭，都屬於屬於低風險活動。例如已經完整接種疫苗的祖父母，可以拜訪尚未接種的成年子女和孫兒，只要後者都身體健康且非高風險群。

CDC 要求完成接種疫苗民眾仍須遵守其他防疫限制，包括出入公共場合戴口罩與保持社交距離，避免旅行和中大型聚會。

CDC 主任 Rochelle Walensky 在記者會中說：「新的建議指南，將是恢復我們日常生活重要的第一步。」

美國確診病例和病歿人數正在下滑，疫苗發放速度也提升，過去一周每天分發 216 萬劑疫苗，白宮預計全美成人可以在 5 月底前接種到疫苗。

Walensky 上周警告，如果防疫工作輕忽，美國仍有可能爆發第四波疫情，美國總統拜登也鼓勵民眾勤洗手、保持社交距離並戴口罩。