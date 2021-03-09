ARK每日追蹤：加碼京東、SE 續減持台積電、FB、Netflix

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 8 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|DKNG
|LSPDCN
|SE
|FB
|KSPILI
|TSM
|JD
|GOOGL
|SEER
|REGN
|SDGR
|RHHBY
|RPTX
|ICE
|CDXS
|PYPL
|BFLY
|DE
|ACCD
|CAT
|SKLZ
|AMZN
|FATE
|NFLX
|BLI
|BIDU
|BEAM
|API
|NIU
|FB
|KTOS
|ELST
|AONE
週一 (8 日) ARK 系列基金繼續加碼京東 (JD-US)、Sea (SE) 等個股，分別買進 44.3 萬股和 16.4 萬股，耗資約 4000 萬美元、3500 萬美元。
另外，ARK 基金也繼續順應科技股下跌，減碼 Facebook (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US)、台積電 (TSM-US) 等持股。