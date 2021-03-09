ARK每日追蹤：加碼京東、SE 續減持台積電、FB、Netflix

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 8 日之個股進出明細。

買進 賣出 DKNG LSPDCN SE FB KSPILI TSM JD GOOGL SEER REGN SDGR RHHBY RPTX ICE CDXS PYPL BFLY DE ACCD CAT SKLZ AMZN FATE NFLX BLI BIDU BEAM API NIU FB KTOS ELST AONE

週一 (8 日) ARK 系列基金繼續加碼京東 (JD-US)、Sea (SE) 等個股，分別買進 44.3 萬股和 16.4 萬股，耗資約 4000 萬美元、3500 萬美元。

另外，ARK 基金也繼續順應科技股下跌，減碼 Facebook (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US)、台積電 (TSM-US) 等持股。