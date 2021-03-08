外資撤出 台幣爆量連3貶 重返28.3字頭

外資近 3 個交易日以來，瘋狂提款台股將近千億，隨著美元轉強，台幣今 (8) 日匯價連三貶，收盤重返 28.3 字頭，貶值 2.7 分，以 28.303 元作收，除了外資大舉匯出外，出口商、進口商也伺機進場，帶動台北及元太外匯市場成交爆大量，合計達 25.83 億美元。

上周外資上演大逃殺，今日再大砍台股逾百億，累計 3 個交易日賣超 955.7 億元，加權指數今日開高走低，終場下跌 35 點，收在 15820 點。

市場對美國經濟復甦信心回溫，美債殖利率持續攀升，帶動美元指數轉強，一度衝上 92 點之上，亞洲貨幣應聲走貶。

新台幣兌美元匯率今天盤中一度升值 3.8 角，最高來到 27.896 元升值力道不如之前強勁，雖然仍有出口商拋匯，但外資持續匯出，部分進口商也伺機進場搶買美元，央行穩匯壓力暫時減輕，尾盤稍加調節後，以 28.303 元作收、小貶 2.7 分，也是連續第三個交易日走貶。

台北外匯市場今日成交值爆出 17 億美元，元太外匯成交值也達 8.83 億美元。

中央銀行日前公布 2 月底外匯存底金額達 5433.26 億美元，續創歷史新高紀錄，月增 18.45 億美元，不過，全球排名被俄羅斯超車，由第五變成第六名。央行本月即將公布外匯干預金額，引發關注，隨著美元轉強，市場預期台幣近期會維持偏弱盤整的格局，波動區間估落在 27.8-28 元之間。

觀察主要亞幣走勢，人民幣兌美元今日驟貶約 0.5%，泰銖也貶值 0.72%，新加坡幣與韓元分別貶 0.3-0.4%，日圓兌美元已連續第四天走軟，來到 108 日圓，在 9 個月低點附近徘徊。

