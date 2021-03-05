【Wen姐筆記】破月線+空軍日 外資狂提款 台積600挺得住？

多空在月線關前交戰 4 個交易日，外資昨日大舉賣超 525 億元，儘管投信與融資力挺，但加權指數昨日仍重挫 305.32 點，以 15906.41 點作收，成交值略增至 3354 億元，月線宣告失守。隨美股科技指數紛紛進入季線保衛戰，台積電與聯電等半導體族群再度成為外資提款機，台積電 600 元關卡能否挺住? 大盤要穩住陣腳，可能得需要新的護國神山群救援! 15888 為觀察重點，如仍站不回，台股將正式告別這波 16000 行情! 關鍵點位為 15747、15823 與 15938 點。

多方如果還要試圖站回 16000 點關卡，15823 點為最後防線，守穩才有繼續挑戰 16000 點的機會，最好能夠連 15855 與 15900 點都守穩，15900 點兩端哨站為 15888 與 15911 點，而 15938 與 15953 點為 16000 中途站，守穩才能北上，16000 兩端哨站為 15978 與 16023 點，必須站穩才能化解危機。當然多方要展開強勢反擊，必須連 16100 點都收復，中途的關鍵密碼為 16053 與 16085 點。

但如 15800 點棄守，兩端哨站為 15777 與 15823 點，如再棄守需提防跌勢擴大，恐回測 15748 與 15700 點，15700 點城最重要防守區，15700 點兩端哨站為 15682 與 15723 點，如再棄守則金牛年的牛將繼續往南! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)