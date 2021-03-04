【日盛投顧】指數失守月線

◆盤勢分析

1. 美債殖利率再度飆升，美股再度重挫也拖累亞洲股市，台股加權指數早盤跳空開低，指數跌破月線，除部份原物料族群具買盤支撐外，電子權值股全軍覆沒，OTC 指數跌幅比集中市場來的小。盤面資金聚焦造紙、鋼鐵、塑化等原物料族群及高爾夫球具相關個股，終場指數下跌 305.32 點，跌幅 1.88%，收在 15，906.41 點，成交金額為 3，321.18 億元。三大法人合計賣超 551.9 億元：外資賣超 525.15 億元、投信買超 11.73 億元、自營商賣超 38.47 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增下跌，短線仍須提防再下探低點。

(2)、均線：失守月線，下檔支撐為約 15，600 點附近，壓力為 16，200 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 向下開口放大，短線仍尚未見止跌訊號。

3. 櫃買指數下跌 1.02%，收在 192.12 點。短線支撐為 189 點附近，壓力為 196 點附近。

4. 台股選股方向可留意 NB、設備、鋼鐵、塑化、原物料族群及高殖利率股等。

原物料族群相對強勢

1. 鋼鐵：受惠國際鐵礦、廢鋼等鋼鐵原物料行情持續墊高，加上中國即將召開兩會針對「碳中和」的議題將會降低中國鋼鐵產能，國際鋼價持續居高不下，強勢股 2014 中鴻股價再創波段新高，其他鋼鐵股如 2006 東鋼、2031 新光鋼、2027 大成鋼等個股在大盤重挫之際表現強勢。

2. 造紙：受惠工業用紙持續增溫，國際紙漿持續走揚，加上中國禁廢令助攻，1909 榮成今年營運可望一掃前幾年陰霾，股價持續維持高檔強勢，其他造紙股如 1907 永豐餘、1905 華紙均逆勢收紅。

3. 塑化：受惠原油持續維持高檔，加上美國暴風雪石化產業停擺效應，國際五大泛用樹脂走高，PVC 的 1301 台塑及 1305 華夏股價逆勢再創波段高點，ABS、PS 國際產能在春節假期間停產檢修造成利差擴大，1309 台達化股價逆勢上漲。

4. 操作建議：國際股市近期因美債殖利率上漲，導致出現修正，台股連帶也受拖累，短線上在美債殖利率漲勢尚未明顯停歇前，國際股市動盪仍會持續，就台股技術面，我們認為若短線上無法迅速站回月線，恐有回測季線支撐的疑慮，操作上勿過度追高，靜待量縮止穩再逢低布局，選股佈局上可留意 NB、設備、鋼鐵、塑化、原物料族群及高殖利率股等。