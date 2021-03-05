【群益投顧】台積電六百關卡失而復得 大盤開低收斂跌幅收小黑

一、盤勢分析

週四 Fed 主席鮑爾表示，隨著經濟復甦，通膨可能會上升但只會是暫時，市場的擔憂並未獲得緩解，股債兩市暴跌雙殺，十年期公債殖利率大漲至 1.55%，美股四大指數同步收低，道瓊工業下跌 1.11%、S&P 500 收低 1.28%、那斯達克大跌 2.11%、費城半導體重挫 4.84%，歐股方面，受到美債殖利率強升影響，泛歐 STOXX 600 指數收低 0.37%，三大主要市場跌幅都在 0.4% 之內。今早亞股多跟進美股開低，台股以下跌 147 點開出，終場以下跌 51.18 點或 0.32% 收盤，收在 15855.23 點，成交金額為 3033.03 億元。盤面結構，類股漲跌互見，電子隨開低震盪隨台積電斂跌幅，金融緩步墊高收紅，指數得以收復部份早盤跌點，傳產以生技、橡膠逆勢有所表現，玻陶、電器的跌幅則相對較大。

二、盤勢預估

通膨疑慮揮之不去，美國長期債券殖利率再度飆升，挑動市場敏感神經，股市波動幅度隨之加劇。台股開低震盪走高朝平盤線靠攏，午盤一度翻紅，但尾盤再度壓低，以小紅 K 下跌 51 點作收，成交量縮至 3100 億元以下，指數盤中企圖向上收斂跌勢，但 3 日均線未能成功收復，短期均線結構發展持續趨弱，短線技術面仍屬弱勢整理格局，操作建議酌量適度短打因應。

工具機產業景氣明顯復甦，目前短急單湧現，不過受到新台幣匯率升值、原物料及運輸成本上揚影響，漲價預期激勵下游積極搶貨，目前包括鑄件、傳動元件等零組件業者都陸續調漲售價，平均漲幅約 10 至 15%，合金鋼漲幅則達四成，各家廠商第 2 季前幾乎都已滿單，甚至部份已看到第 3 季。

中國農曆年後回補庫存需求增溫，加上美國德州暴風雪中斷原油生產，使得塑化原料整體供給趨緊，激勵現貨行情全面大漲，即使德州石化廠已陸續復工，不過產能受阻仍牽動石化產品出口，預期影響時間恐拉長到 6 月，加上 OPEC + 意外延續減產限制，將持續推升遠東區塑化行情走揚。

澳洲森林大火造成木材短缺，疫情缺櫃、塞港讓運送木片的船班延誤，加上大陸禁廢令禁用國際廢紙，轉向對原生纖維需求大增，漿價去年 12 月終自谷底彈升，長、短纖漿價漲至每噸 940、730 美元，三個月漲幅達 56、46%，帶動各式紙品每月每噸上漲逾 100 美元，國內紙品累計也調漲 15%。

三、強勢股

電子：

南電 (8046)、瑞昱 (2379)、大同 (2371)、微星 (2377)、遠傳 (4906)

非電子：

億豐 (8464)、儒鴻 (1476)、豐泰 (9910)、巨大 (9921)、上銀 (2049)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據