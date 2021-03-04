智伸科2月營收創同期高 將擴大布局電動車領域

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (4) 日公布 2 月合併營收，達 6.75 億元，月減 11.71%、年增 45.1%，不僅創同期新高，也創單月第 4 高，表現淡季不淡，智伸科說明，正與客戶同步擴大投入新能源車、電動車等領域的布局，看好未來電動車的營收占比將進一步提升。

智伸科指出，2 月營收成長除了去年比較基期較低，也受惠主要客戶針對旗下缸內直噴引擎 (Gasoline Direct injection,GDI)、傳動系統 AT/CVT/DCT 等相關汽車零組件產品的拉貨力道始終保持強勁，貢獻汽車事業部的營收比重攀升至正常水準，同時，醫療、電子產品也出貨暢旺。

展望後市，智伸科認為，在低利率、政府刺激政策以及疫情改變消費者通勤習慣等利多因素下，為全球新車銷售市場營造良好的成長環境，也使主要客戶的拉貨力道增溫，有信心第一季繳出優異的營運成績。

智伸科進一步指出，各品牌車廠和主要一階 (Tier1) 汽車零組件供應商大廠的研發重心朝節能減碳、新能源車等方向發展，明顯感受到主要客戶積極開發更多技術升級的產品需求，隨著與客戶同步擴大投入新能源車、電動車等領域的布局，預料旗下關鍵零組件產品應用在新能源車、電動車的營收占整體比重將進一步提升。