水情嚴峻 竹苗中實施全天減壓供水、非用水大戶節水率提高至20%

旱災中央災害應變中心今 (3) 日召開第 9 次工作會報，經濟部長王美花表示，新竹、苗栗、台中等地區水情仍較為嚴峻，將決定擴大自來水減壓時段至全日實施，同時非工業大用水戶節水率提高至 20%，但將放寬臨時鑿井、公告取消地下水引用水量限制等措施，其餘各地區水情燈號則維持不變。

王美花表示，根據中央氣象局最新預測，北部及中部局部地區降雨頻率將有增高趨勢，未來一週中部以北均有降雨機會，但今年 2 月西部地區整體降雨持續偏少，統計去年 6 月至今新竹至嘉義水庫集水區累計降雨量創下歷年最低，目前新竹、苗栗、台中地區供水水庫蓄水量均已低於 2 成。

經應變中心討論後，王美花指出，將加大節水力道，擴大新竹、苗栗、台中自來水減壓時段由晚上 10 點至隔日 6 時延長至全日實施，而除自工業用水大戶減量供水提升至 11% 外，非工業大用水戶，包含游泳池、洗車、三溫暖節水率也由 10% 提高到 20%，以減少自來水用水量，延長水庫供水期程。

王美花進一步表示，中央及地方各單位自去年 7 月至今，採取開源節流、調度備援措施，累計節水調度成效達 7.1 億噸，其中，實施減壓供水及減量供水地區節水成效已達 4.89%，工業局、科技部、加工出口處節水成效已達 8.79-10.89%，後續將視春雨情況，滾動檢討節水抗旱及配套措施，海淡廠也已在上月 24 日陸續測試供應，估每日供水量可達 1 萬噸。

根據經濟部水利署公開資訊顯示，目前中南部水庫蓄水率持續偏低，其中新竹寶山第二水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、德基水庫、曾文水庫蓄水率都低於 2 成，寶山水庫、仁義潭水庫、蘭潭水庫等蓄水率也都低於 5 成。