首批AZ疫苗11.7萬劑抵台 第一線醫護人員優先施打

首批牛津 AZ 疫苗 11.7 萬劑今 (3) 日上午 10 點多突然運抵台灣桃園機場，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，他也是 9 點左右才接獲訊息，此批疫苗是向藥廠直購 1000 萬劑的一部分，食藥署將展開檢驗封緘，力拚 7 天內開打，第一線高風險醫護人員將優先接種。

AZ 疫苗今天上午由大韓航空運抵桃機，陳時中說，他是在 9 點左右才知道疫苗即將來台的消息，雖然也希望能儘早知道疫苗到貨時程，但目前全球都在搶疫苗，各國對於供應商能提供多少量都沒把握，指揮中心已完成所有準備，疫苗隨時來台都沒問題，希望能儘速建立醫療人員的防護。

陳時中指出，此批抵台疫苗共計 11.7 萬劑，是指揮中心直接洽購藥廠阿斯特捷利康 1000 萬劑的一部分，並非來自 COVAX，疫苗將運往桃園的倉儲。

陳時中表示，食藥署將對疫苗進行檢驗封緘，但畢竟是第一批，檢驗上需謹慎一點，確認程序無誤才會放行，將送往全台 100 多家醫療院所，預計最快 7 天內開打。

指揮中心指出，施打疫苗第一順位為第一線接觸患者的專責醫護人員，可在同一家醫院施打，只要透過預約系統跟健保卡確認身分即可，第二批疫苗來台才會開放沒有直接接觸到的工作人員接種。