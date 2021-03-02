機組員居家檢疫期縮至5天 交長已批准待民航局公告上路

邊境管制有條件鬆綁，針對機組人員的居家檢疫期放寬，交通部長林佳龍今 (2) 日透露，他已經批准公文，待民航局公告後即可生效，屆時，機組人員值勤返國後，將由 7 天居家檢疫、7 天自主健康管理改為 5 天居家檢疫、9 天自主健康管理。

台灣去年底爆發紐籍機師航空器感染事件，造成本土新冠肺炎疫情破口，引發社會譁然，指揮中心因而加嚴機組人員的防疫措施，入境後居家檢疫期從 3-5 天一律改為 7 天，使得航空公司出現機師調度問題，人力相當吃緊。

隨著近期國內疫情緩和，林佳龍指出，民航局先前已向中央流行疫情指揮中心提案，鬆綁機組人員居家檢疫期，指揮中心也原則上同意，將原本 7 天居家檢疫、7 天自主健康管理改為 5 天居家檢疫、9 天自主健康管理。

林佳龍表示，他已經批准公文，待民航局公告一出就可以生效。他強調，因應後疫情時代，整個航空業防疫必須做到滴水不漏，國籍航空近期都有落實自律、嚴格管理，因此才有空間放寬檢疫期。

至於旅遊泡泡方面，林佳龍指出，配合指揮中心的評估，交通部觀光局規劃針對防疫做得比較好的國家或地區，有限度的小範圍開放，時程須配合指揮中心，交通部各方面已做好配套準備，為未來觀光旅遊鬆綁做好準備。