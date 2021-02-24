水情告急 欣陸中鼎、山林水也躋身水資源概念股 搶廢水回收商機

全台水情告急，政府積極啟動廢水回收相關方案，推動「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，至少設立 6 座示範廠，其中環工業者包括山林水 (8473-TW) 以及中鼎 (9933-TW) 集團結盟欣陸投控 (3703-TW) ，紛紛切入此商機，也擠身水資源概念股，其中欣陸中鼎團隊在高雄鳳山溪再生水 BOT 案，已完工穩定供水，每日供應 4.5 萬噸，另外臨海再生水廠則預計 6 月進入試運轉，全運轉後每日可供水 3.3 萬噸。

山林水參與的「台南永康再生水廠」工程，也是全台首座供高科技廠使用的再生水廠， 山林水估，2021 年可先完成供應 8000 噸再生水處理量，全期完工後，永康再生水廠可每日供應南科園區約 1.55 萬噸再生水。

經濟部水利署估算，全台再生水產業潛在商機超過 1000 億元，欣陸中鼎團隊拿到的高雄鳳山溪再生水 BOT 案，已經完工穩定供水，每日可供水 4.5 萬噸，另外還有高雄臨海再生水廠預計 6 月進入試運轉，全運轉後每日可供水 3.3 萬噸。

欣陸中鼎團隊高雄臨海污水處理廠暨放流水回收再利用計畫，預估興建工程經費為 40.33 億元，特許年限 18 年，為台灣首座結合公共污水處理廠與大型再生水廠的專案，污水可在處理後做為工業用水使用，化身都市小水庫，預計今年興建完工後，將可為高雄臨海工業區提供每日 3.3 萬噸的再生水，紓緩當地水資源供給壓力。

依內政部營建署規劃，高雄市臨海污水處理廠暨放流水回收再利用計畫，第一期建設，日處理量為 5.5 萬噸，可生產 3.3 萬噸再生水，以供應臨海工業區內包括中鋼 (2002-TW)、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化 (1314-TW) 等 5 家工廠。

欣陸也在去年 6 月 18 日拿下台南安平再生水廠新建工程統包工程及未來的全操作案，預計 2022 年 7 月完成每日 1 萬噸對應的再生水廠及管線等工程並開始供水。