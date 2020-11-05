還是首富！貝佐斯又出售30億美元以上亞馬遜持股

根據 OpenInsider 彙整向 SEC 提交的文件，亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 本週出售了價值 30 億美元的公司持股。

週三科技股大漲，亞馬遜上漲 6.32%，收 3241.16 美元。

貝佐斯去年已加速出售其持股，今年 2 月出售價值超過 41 億美元的持股後，今年 8 月又再次出售 31 億美元以上的持股。

經過本週出售後，貝佐斯今年迄今出售亞馬遜持股換來的現金已超過 102 億美元，大幅度超越 2019 年出售持股的程度，去年貝佐斯僅出售 28 億美元持股。

根據《富比士》排名，貝佐斯已蟬聯 3 年首富，在經過本週出售後，貝索斯仍擁有亞馬遜 5300 萬股，價值近 1700 億美元，依舊是全球首富。

文件顯示，這些交易是透過預先安排的 10b5-1 交易計畫的一部分。亞馬遜拒絕對貝佐斯最新出售交易發表評論。

貝佐斯此前曾表示，他會每年出售約 10 億美元的亞馬遜持股，用以資助其火箭初創公司 Blue Origin。此外，貝佐斯今年 2 月啟動一項 100 億美元的「地球基金」，旨在對抗氣候變遷的影響，提供資金給科學家、社會運動者和其他組織等。

雖然貝佐斯不曾宣布該基金的受惠者，但《大西洋》雜誌週二報導，貝佐斯預計向自然保護協會、環境保護基金會、自然資源保護委員會以及世界野生動物基金會各捐款 1 億美元。