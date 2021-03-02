國巨獲中華信評授予發行體信用評等 展望「穩定」

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (2) 日獲中華信評授予的長期發行體信用評等為投資等級的「twA+」，評等展望為「穩定」，也是目前全球被動元件產業中，唯一具備國際級信評機構授予投資級評等的公司，國巨看好，將對未來在信用市場募集資金及降低舉債成本具有極大的助益。

國巨表示，此次獲得「穩定」的評等展望，代表國際信評機構對於公司產業前景及營運獲利展望的正向肯定，對財務信用穩健深具信心，並看好公司的長期營運發展與全球性佈局策略。

中華信評認為，未來兩年國巨能透過改善產品組合、併購美國基美 (KEMET) 後的市占率提升， 以及需求展望正向，維持高於同業平均水準的獲利能力。

此外，國巨相對強勁的獲利能力與營運現金流量，將可為其偏高的資本支出與現金股利配發率提供充裕的資金來源，並在未來兩年無大規模併購行動的前提下，限制借款成長，維持其中等的借款槓桿水準。

為因應市場需求及迎接全新科技時代的來臨，國巨表示，未來營運將聚焦高階規格的 5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，並擴大與世界級原廠設計的合作，同時持續擴大全球營運規模及強化營運基本面及核心競爭力，包含在高階技術、全球市場佈局及高效率客戶服務等方面取得領先地位。