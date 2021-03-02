嘉潤建設今年進場推案40億元 海悅拿下江翠住宅案代銷

嘉潤建設今年正式投入大台北地區房市，預計 2021 年將在新北市江翠重劃區 C 區及北市南港區推出兩個建案，合計總銷金額 40 億元，其中海悅 (2348-TW) 代銷江翠案。

嘉潤建設總經理賴嘉鴻說，未來將鎖定新北市第一圈包括中和、新店、永和、泰山等區推案，公司將以買地推案為主。尤其是新北市最大的重劃案塭仔圳地區。

新進場的嘉潤建設股東群中，由新潤機構董事長黃文辰及亞昕 (5213-TW) 董事長姚連地以個人身分投資，合計占該公司股權 50%，新潤興業 (6186-TW) 董事長郭長庚投資股權 10%，而賴嘉鴻股權則占 40%。

賴嘉鴻今 (2) 日指出，嘉潤建設將以買地推案為主，未來想做一些消費者或購屋者比較好住的房子，包括智能化、防疫、電動車可充電等建築，希望公司能推出跟得上未來科技的房子。

嘉潤建設積極準備在大台北地區推案，至於即將到來的房市 329 檔期，賴嘉鴻則指出，房市大檔期概念會越來越模糊，特別在台北市一地難求情形下，建商有地等到建照拿到手後就會推，並不會特別等待所謂的檔期，現在疫情也漸過，再加上去年台灣經濟成長率表現不錯，這些對房市來說都有正面的助益。

對於實價登錄 2.0 版本的實施，賴嘉鴻指出，這項版本實行細節及政策還未正式出來，為了要配合政府的政策，現在還正在研擬，預期開出的價格彈性不會大，將以貼近客戶成交價為主。