房市熱 海悅11月營收4.39億元創新高 年增逾4成

不動產代銷產業龍頭海悅 (2348-TW) 第三季營收及稅後純益同創高，第四季銷售熱度仍高，今 (3) 日公告 11 月營收 4.39 億元，創新高，月增 15.8%，年增 40.84％，前 11 月合併營收 31.28 億元，年增 134.34%。

海悅布局低基期區域房市，跟隨產業發展移動 11 月合併營收首破 4 億元大關，主要成長動能來自於台北「元利台大公館」、「川騰仰士林」；新北市「合環 Land Mark」、「聯合公園」、「宏璟榮華」與「新潤心城」；桃園「竹城 A7 甲子園」、「禾悅花園」、「麗晶花園廣場」、「麗寶豐洲」與「昭揚天匯」；台中「皇普莊園」；台南「聯上康橋」與「達麗國家強棒」以及今天公開推出的高雄「和陸寓邸」等多個包銷建案持續挹注。

海悅憑藉新媒體行銷，累積會員人數約 65 萬人，每月社群互動近 300 萬次，從與業主案前規劃到廣告行銷，多元運用大數據進行購屋群眾消費行為分析，透過銷售數據，即時掌握銷售與預約人數。

海悅也分析各網路媒體名單成本，以及從地理位置，分析來客區域與用戶欲購區域，演算出準購屋人口資料庫數據，進而主動出擊，精準行銷不僅帶動平均銷售率成長，有效管控履行合約成本，廣告策略調整，以致營業費用控制得宜，也推升營收及獲利的成長。