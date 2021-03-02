科技業整合助拳 今年1、2月全球併購規模逼近7千億美元

全球企業併購總值在今年前兩個月逼近 7,000 億美元，反映科技業整合推波助瀾的效應。

路孚特（Refinitiv）數據顯示，今年 2 月全球企業併購交易總值達 4,053 億美元，較去年同期增加 45％，創下 1970 年開始統計以來同期最高紀錄。

今年以來，企業併購交易總值達 6,987 億美元，與去年同期相比增加 56％。在此之前，只有 2000 年網路泡沫高峰、和 2018 年的年初前兩個月的併購交易規模比今年高。

科技業連續第七個月主導全球併購交易，2 月成交額達 870 億美元。

今年值得注意的併購包括，日本車用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）以 60 億美元蘋果供應商英商戴樂格半導體（Dialog Semiconductor），以及今年 1 月美國醫療保險業者聯合健康集團（UnitedHealth Group）為提升自家科技業務，以 80 億美元收購 Change Healthcare。

而專為公司借殼上市的特殊目的收購公司（SPACs），今年來籌集資金已達 1,506 億美元，創歷年來新高。

口袋深的私募基金集團今年也加快併購速度，希望用廉價的融資進行槓桿收購。

貝恩公司私募基金業務主管 Hugh MacArthur 周一在全球私募基金的報告中說，近期交易水準高於去年，預期受抑制的需求將重返市場，此外，已募得但尚未投資的資金上升至歷史新高水位，加上股市反彈，預料今年將會是非常忙碌的一年。

貝恩公司 1 日表示，整體未動用的私募基金 (包括用於創投、成長和基礎建設基金) 自 2013 年以來，已成長至逼近 3 兆美元，其中特殊目的收購公司就占 3 分之 1。

不過在美國 2 月併購總值達 20 月新高時，歐洲的併購交易反而較去年同期減少 37％，儘管近幾周許多英國公司出現併購消息。

亞太地區的併購交易則是下降到 9 個月低點。