三星德州廠停工恐持續到4月中 損失估達數千億韓元

三星電子位在德州奧斯汀的晶圓代工廠在 2 月 16 日下午因停電而關閉後，迄今仍保持停產的狀態。有產業分析師預測，此次的停產可能會持續兩個月左右，直到 4 月中旬為止。

報導指出，儘管 3 天之內電力供應已經恢復，但是由於缺水問題，三星晶圓廠的重啟持續推延。南韓工程師已經於上週飛往美國，尋求將損失降到最低，但目前對此無能為力。

三星奧斯汀廠在 2020 年的銷售額約為 3.9 兆韓元 (合約 34.7 億美元)。假設依據此來計算 2021 年類似的銷售額水平，粗估來看，停止運營一日，營收將損失 100 億韓元。

根據該項計算，近期的停工下，奧斯汀廠已因此損失了超過 1000 億韓元的營收。如果關閉持續到 4 月中旬，則損失可能達到數千億韓元。

此外，考慮到要將生產的良率提高到正常水平也需要花費時間，因此即使奧斯汀廠重新啟動生產線，損失仍可能會進一步增加。

另一方面，在今年 2 月份，三星電子已經向德州和奧斯汀政府提交了一項提案，要求在 20 年內減少約 8.547 億美元的稅收，以換來對奧斯汀半導體廠的額外投資。三星電子在提案中表示，將投資總共 170 億美元用於工廠的擴建，包括購置土地、建設工廠和安裝設備等。

三星電子預期相關的投資將創造總共 19,873 個工作，直接就業人數和間接就業人數將達到 3,000 人，並預估將帶來 86.43 億美元的經濟效益。