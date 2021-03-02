國泰世華銀自動化管理追加保證金流程

為降低衍生性商品交易風險、並確保符合原始保證金規範，Acadiasoft 協助國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行導入解決方案，讓其能以自動化管理追加保證金流程，此合作也創下台灣業界首例。

2008 年雷曼兄弟破產，進一步引發全球金融海嘯，國際上隨即針對衍生性金融商品市場進行全面改革，AcadiaSoft 是受到 16 個居領導地位的投資銀行和基礎設施供應商所支持而成立的「最新技術實現抵押品管理領域」的自動化服務供應商，也就是針對衍生性金融商品打造的解決方案，對應了衍生性商品交易的不同範疇，確保在合約協議、風險管理與抵押品管理等數個面向符合國際準則。

國泰世華銀行交易室主管表示，AcadiaSoft 公司的解決方案有助協助該行因應國際原始保證金法規。AcadiaSoft 解決方案是行業標準的解決方案，例如 IM Exposure Manager，讓該行能夠計算和比對與全球所有交易對手的原始保證金金額，對因應法規、減輕金融風險非常重要。

AcadiaSoft 亞太地區商務拓展總監長井賢司表示，透過緊密的合作，Acadiasoft 的解決方案協助客戶降低了系統性風險，並增加交易的透明度。

台灣金融機構目前對國際原始保證金合規的作法普遍有兩個方向，雖然尚未直接受到監管，但是為了保持和交易對象之間交易的持續性，因此與國際接軌有相當程度的必要性；另一個目的是以原始保證金對應為契機，調整包括擔保系統在內的公司內部 IT 系統。

根據了解，AcadiaSoft 解決方案可望替金融業者帶來五大優勢，包括：符合原始保證金規範、高效率的自動化流程操作、簡易且迅速的執行、系統穩定性與低維護需求、以及最重要的接軌國際。導入解決方案後等於直接加入國際金融社群，除了確保符合法規，更有利第一手了解市場趨勢和法規的更新。

AcadiaSoft 說明，導入 AcadiaSoft 解決方案已經是業界對於原始保證金合規逐漸標準化的方案。相較傳統的人力手動操作，導入解決方案更具備高準確度、高工作效率及低風險的特色。

為考量成本及與既有系統的整合性問題，AcadiaSoft 建議分階段導入、並整合舊系統可能是最適合目前台灣金融機構的方案；相信未來在保證金合規、系統自動化高效率的受惠下，台灣金融機構能夠更順利接軌國際市場與組織，並落實衍生性商品交易的風險管理。