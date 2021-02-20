〈國泰金經濟調查〉人民幣存款連三增 近4成民眾估未來一年升值逾1%

人民幣 (CNY) 去 (2020) 年全年升值 6.7%，今年截至 1 月底亦微幅升值 0.9%。人民幣的升值，也反映在人民幣存款已經連三個月上升，據國泰金 (2882-TW) 今(20) 日公布 2 月國民經濟信心調查結果，未來一年，民眾增持人民幣意願增加，且近 4 成民眾認為人民幣會升值超過 1%。

國泰金指出，根據中央銀行數據，2020 年 12 月全體國銀人民幣存款餘額為人民幣 2444.89 億元，連續三個月成長，較 11 月大增 86.3 億元，創 6 年半來最大增幅。與 2020 年 8 月調查結果比較，本次調查結果顯示：79.6% 民眾未來一年將維持人民幣存款現有比例不變，較上次調查增加 5.4 個百分點；10.9% 民眾會增持人民幣存款，較上次調查增加 2.1 個百分點；9.5% 的民眾則將減持人民幣存款，較上次調查減少 7.5 個百分點，整體而言，調查顯示民眾增持人民幣的意願較上次增加。

此外，2020 年人民幣全年升值 6.7%，今年截至 1 月底亦微幅升值 0.9%。與 2020 年 8 月調查結果比較，本次調查結果顯示：45.1% 民眾預期未來一年人民幣在 ±1% 區間內波動，較上次調查增加 5.3 個百分點；37% 民眾認為人民幣會升值超過 1%，較上次調查增加 11.9 個百分點；18.4% 的民眾則預期人民幣會貶值超過 1%，較上次調查減少 17.2 個百分點，整體而言，本次結果顯示民眾對於未來一年人民幣走勢看升的比例較上次調查增加。