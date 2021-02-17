國泰金三大子公司祭出一條龍理財策略 喊加碼美元

迎接農曆年後的開工日，國泰金控 (2882-TW) 挾帶１月獲利創歷史新高的氣勢，三大子公司國泰世華銀行、國泰投信、國泰人壽備妥從大人到小孩一條龍的理財策略，積極強攻財富管理，其中，建議加碼增持美元，投資面則看好 5G、電動車應用等新科技，是今年投資主旋律。

金牛年迎開工，國泰金控旗下三大子公司祭出一條龍理財策略，面對年後，國泰世華銀行提三大建議，適度增持外幣美元資產、跟著經貿政策掌握產業輪動投資機會、定期定額紀律投資建立資產配置。

國泰世華銀指出，美國政局迎來民主黨全面執政，市場對新政策充滿期待，資金寬鬆和景氣復甦預期，驅動資金往非美區域配置，進而導致非美貨幣、尤其是包含新台幣在內的亞幣走勢偏強。但從歷史數據觀察，美元在經濟回溫不久後，往往能重拾強勢格局，投資人可把握美元相對低檔之際，適度增持以待日後商機。

國泰世華銀進一步指出，科技發展的關鍵技術與創新應用，如：半導體、5G 及 AI 應用等，預期也將是今年投資亮點。針對追求固定收益的投資人，可選擇與股市有一定連動的高收益債券基金，或者基期較低且受惠資金流入的新興市場債券基金作切入，當市場出現高檔震盪時，這兩類資產的債券特質更能提供息收與分散波動效果。

國泰世華銀行強調，未來一年，投資市場雖是樂觀中帶有隱憂，包括市場漲多的波動風險增加，且政策紅利效果還能支撐多久、力道多大，都將對各國金融體質產生考驗，但景氣回溫表現仍相當值得投資人期待。

國泰投信則指出，金牛年資產配置建議「股優於債」，股市方面，以新科技題材為投資主流，尤其今年 5G、電動車應用等新科技，是今年投資主旋律；債市方面，目前美歐市場利率維持中低水準，寬鬆環境仍有利債券資產表現，民眾也可將部分年終獎金或紅包，以定期定額分批佈局市場展望佳且有不錯收益的標的，如亞洲高收益債券、新興市場債券，透過股債配置降低波動性，長線佈局讓資產穩穩長大。

年後小孩紅包怎理財，國泰世華銀行建議，家長們不妨在年後帶著孩子到銀行開立存款帳戶，將過年紅包錢存入帳戶中，讓孩子從學習管理帳戶中，建立收、支概念。除了培養孩子正確的理財觀念，同時也可當作是孩子教育金的專款專用帳戶，用壓歲錢為孩子未來的教育金預作準備，確保資金長期累積、不任意挪動，隨著時間產生不中斷的複利效果。

國泰世華銀行建議家長們，對於教育金帳戶的資金，也可透過定期定額的投資方式，穩定放大子女的教育金。該行特別提供二大原則，協助家長進行子女教育金的規劃，包含設定「3 個 6 年」的階段性理財目標：將目標切成學齡前 (0-6 歲)、小學期 (7-12 歲)、國高中期 (13-18 歲) 三個六年計畫，根據不同階段分配教育資金，達成目標。

第二則是建立教育金的投資配置：透過定期定額投資基金，可以選擇平衡型基金；或是一部分投資具成長趨勢的股票型基金，另一部分搭配「收益或保本型」基金降低風險。把握可建立抗波動，穩健收息的健康股債配置重點，為孩子的未來存下一桶夢想金。

另外，國泰人壽則建議，現在適逢美元相對低點，建議可由美元理財型保單入手。以 15 歲男性，投保國泰人壽祿美滿利率變動型美元終身壽險 (定期給付型)，保額 1 萬美元，6 年期，年繳不到 2 萬台幣，預計 20 年後，投入資金可放大 1.5 倍，待人生階段轉換時，可當預備金使用。