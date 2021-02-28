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ARK每日追蹤：因應美債殖利率上揚 減倉FAAG

ARK每日追蹤：因應美債殖利率上揚 減倉FAAG (圖片：AFP)
ARK每日追蹤：因應美債殖利率上揚 減倉FAAG (圖片：AFP)

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 26 日之個股進出明細。

買進 賣出
SHOP TWST
SI TMO
RPTX RHHBY
TDOC GOOGL
ONEM CDNA
MASS TSM
SGFY SNPS
BLI SNAP
ADPT ICE
ACCD NVS
SQ PINS
PLTR REGN
TWTR ROKU
TXG FLIR
EXAS AMZN
BIDU AAPL
BEAM FB
VUZI CRM
TRMB BABA
TER TCEHY
RAVN  
KTOS  
EXPC  
AONE  
ACIC  
SKLZ  
SPOT  
PYPL  
OPEN  
JD  

因應本週 10 年期美債殖利率的高速走揚，甚至一度突破了 1.5% 關卡，ARK 系列基金也因為估值評價的修正壓力，週五 (26 日) 順勢減倉蘋果 (AAPL-US)、Google (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN)、FaceBook (FB-US) 等權值股，並將資金轉移至獲利成長可能更為快速的新興科技股之上。

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