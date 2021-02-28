ARK每日追蹤：因應美債殖利率上揚 減倉FAAG

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 2 月 26 日之個股進出明細。

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因應本週 10 年期美債殖利率的高速走揚，甚至一度突破了 1.5% 關卡，ARK 系列基金也因為估值評價的修正壓力，週五 (26 日) 順勢減倉蘋果 (AAPL-US)、Google (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN)、FaceBook (FB-US) 等權值股，並將資金轉移至獲利成長可能更為快速的新興科技股之上。