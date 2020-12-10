拜登貿易沙皇出線！美籍亞裔女性Katherine Tai傳將任美貿易代表

《CNN》報導，3 位知情人士透露，美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 計劃提名 Katherine Tai 出任美國貿易代表。

Katherine Tai

Tai 目前是眾議院籌款委員會的民主黨最高貿易顧問，並在歐巴馬政府時期負責監督與中國的貿易執行。

亞裔美籍的 Tai 是拜登內閣最新一位多元人物，如果消息屬於，Tai 將成為頭一位擔任美國貿易代表的非白人女性。

《CNN》先前曾報導，Tai 是擔任美國貿易代表的主要競爭者之一，她若獲得任命，將被視為拜登落實競選承諾的訊號，即落實執行中國貿易規則。

Tai 被視為中國貿易政策專家，在歐巴馬政府期間負責監督中國的貿易執法。拜登在競選時承諾，將與美國盟國一同嚴厲打擊中國的貿易政策，且表示不可能快速撤回川普總統對中國的貿易措施。

Tai 在擔任眾議院籌款委員會貿易顧問 3 年後，於 2017 年升任首席貿易顧問。她曾擔任美國貿易代表（USTR）律師長達 7 年，專門從事與中國執行貿易協定的工作。她同時也是民主黨的最高顧問，以及國際貿易問題委員會主席，在上個月曾獲多位民主黨具有影響力的國會議員力薦，並獲得拜登接受。

Tai 擁有耶魯和哈佛學位且中文流利，曾在廣州中山大學教授英文 2 年，2011 至 2014 年在美國貿易代表辦公室負責中國貿易執法工作，也曾在世界貿易組織（WTO）處理違法案件訴訟。

Tai 在川普政府 2018 年簽定《美墨加協議 (USMCA) 》的談判過程中發揮關鍵作用。USMAC 取代了原本的北美自由貿易協議，在民主黨添加了更嚴格的勞工規則後，美國國會今年初已批准該貿易協議。