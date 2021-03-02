花旗：比特幣正處於轉折點 有望躋身國際貿易主要貨幣

隨著主流市場對比特幣接受度大增，花旗集團 (Citigroup) 分析師發布報告表示，比特幣的發展目前正處於「轉折點」，未來有望成為全球貿易的主要貨幣。

上周寫下今年以來最差單周表現後，比特幣周一 (1 日) 重返 4.8 萬美元大關。截至周二(2 日)0 時許，比特幣 24 小時內漲幅破 13%，暫報 49,203.35 美元。

比特幣價格走勢 (圖：CoinDesk)

花旗分析師於《全球觀點與解決方案》(Global Perspectives＆Solutions) 中表示，重重障礙與潛在風險使比特幣未來充滿不確定性，經過權衡後，現階段比特幣正面臨「被主流接受」與「投機性內爆」之間的轉折點，短期內的發展將會是關鍵。

花旗認為，對機構投資人來說，比特幣在資本效率、保險與託管、安全性以及 ESG 考量等方面的仍存在一些問題，在主流市場廣泛接受前，比特幣必須先克服這些阻礙。

花旗也稱，相較於現階段全球的傳統支付工具，比特幣在性能上確實擁有更多優勢，例如去中心化設計、缺乏匯率曝險以及可追蹤性等，這些優勢有望讓比特幣在未來幾年躋身全球貿易首選貨幣。

上述言論足以顯示主要金融機構對比特幣態度已有所改觀，過去多數銀行往往將比特幣視為缺乏內含價值的數位貨幣，並將比特幣炒作喻為 17 世紀的鬱金香狂熱。

然而，數月以來，比特幣的瘋狂漲勢使華爾街重新看待這種虛擬貨幣。在特斯拉宣布投入 15 億美元於比特幣後，紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 上月表示將提供比特幣和其他數位貨幣的託管服務，摩根大通 (JPMorgan) 也表態將認真看待比特幣。