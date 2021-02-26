〈台股盤中〉電子權值股殺聲隆隆 一度摜破萬六力守月線支撐

美國公債殖利率飆升衝擊股市表現，美股四大指數周四重挫，台股今 (26) 日開低走低，電子權值股成殺盤重心，台積電早盤一度跌近 4%，台塑四寶及金融權值股也一面倒，大盤一度重挫逾 470 點、摜破萬六關卡，下探至 15974 點，跌破五日線、十日線，力守月線支撐，預估今日成交量約 4500 億元。

電子權值股殺聲隆隆，台積電早盤一度下挫近 4%，來到 610 元，盤中跌幅超過 3%，表現弱勢，續寫牛年開紅盤以來新低；鴻海、台達電、大立光跌幅超過 3%，聯發科、日月光投控、國巨、廣達也有逾 2% 的跌幅。

傳金權值股一面倒，台塑四寶普遍下跌 1-2%，國泰金、富邦金、中信金同步下挫超過 2%。

IC 設計族群漲跌互見，股后矽力 - KY 遭賣壓襲擊，重摔近 8%，譜瑞 - KY 跌逾半根停板，聯詠、重鵬跌幅超過 4%；倚強股份則狂飆漲停，亞信、普誠均大漲超過 6%。

隨著各國有望逐步解封，觀光旅遊相關族群逆勢走強，洛碁亮燈漲停，易飛網大漲 8%，華航也爆量漲逾半根停板，航運股台驊投控也勁揚 8%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，市場反應經濟面快速回升，憂心 Fed 刺激政策持續縮減，但中長線經濟面回升確立，加上 Fed 本周預告 2024 年前將維持寬鬆態勢，等待後續美股科技股止穩，基本面轉為多頭格局後，可逢低佈局。