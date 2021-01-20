超越肉類恐跌33%！大摩看跌：成本上漲、銷售減緩 下半年前餐廳狀況都不好

分析師 Ken Goldman 對該公司重申「減持」評級，並將目標價下調 1 美元 至 94 美元 ，意味著該股目前的下跌空間約 33%。

與此同時，Goldman 也調降了對該公司第四季的預期，自先前預期每股虧損 16 美分，擴大至每股虧損 20 美分。

Goldman 去年 9 月對該公司全年表現也轉為看跌，他們認為超越肉類 2021 年將每股虧損 10 美分，扭轉了先前估計將每股獲利 28 美分的看法。

他擔心該公司將面臨「零售趨勢不斷惡化」，且由於疫苗擴展之路漫長，其餐廳銷售至少會呈現壓抑到今年晚期。他認為，今明兩年利潤會持續受影響。（本月初，其競爭對手 Impossible Foods 宣布了一年內第二度的降價。)

Goldman 指出，其用料中某些蛋白質成分有一些漲價，另外還有包裝和運送成本增加，這些恐成為該公司額外的阻力。

自超越肉類 11 月當季意外發布低迷的銷售數據後，引起了空頭關注。在該財報發布前，超越肉類 2020 年股價上漲了 90% 之多，但此後卻遭拖累使過去 12 個月來漲幅收斂至僅剩 25% 多。然而，今年開始已經重拾動力，今年迄今超越肉類股價已上漲約 10%。