價格持穩 華東去年純益大增55% 每股賺0.51元

記憶體封測廠華東 (8110-TW) 今 (25) 日公告去年財報，全年稅後純益 2.55 億元，年增約 55%，每股純益 0.51 元。華東受惠記憶體市況轉佳，客戶未再砍價，價格持穩，反映在第四季財報上，隨著今年上半年記憶體價格走勢持穩，華東也將同步受惠。

華東去年第四季營收 14.03 億元，季減 2.16%，毛利率 0.81%，季減 3.48 個百分點，營益率 - 4.43%，較上季的 - 0.91% 衰退，較 2019 年同期轉負；稅後純益 9054 萬元，季減 56.32%，年減 43.06%，每股純益 0.18 元。

華東去年營收 59.66 億元，年減 11.3%，毛利率 3.32%，年增 3.29 個百分點，營益率 - 1.57%，較 2019 年的 - 5.54% 成長；稅後純益 2.55 億元，年增 54.55%，每股純益 0.51 元。

華東表示，第四季本業營運持平第三季持平，但受業外因素影響，導致獲利較上季衰退。不過記憶體市況轉佳，去年下半年起，客戶砍價力道已沒有過去大，目前客戶端已未再砍價，價格走勢持穩。

華東將持續鎖定記憶體封測領域，並積極布局特殊型記憶體封測市場，除與策略型客戶維持長期穩定合作關係，也將爭取新客戶，拓展營收，並致力降低成本。