台幣升勢擋不住 收盤驚見28.2字頭 續創逾23年半新高

台股今 (25) 日大漲逾 200 點，在外資熱錢湧入下，加上出口商猛力拋匯，帶動新台幣兌美元匯價強升超過 5 角，不僅在盤中升破 27.8 字頭，就連收盤也失守 28.3 元關卡，以 28.256 元作收，雙雙改寫逾 23 年半新高，台北及元太外匯市場總計爆出 20.965 億美元的大量。

台股昨天回檔修正摜破 5 日線，外資賣超逾 239 億元，但外匯交易人士指出，外資並未明顯撤出，資金停泊在帳上，今日又回補逾 231 億元，帶動台股反彈逾 200 點，收在 16452 點。

出口商月底有實質拋匯需求，新台幣兌美元今天以 28.1 元開出後，隨即展開強勁攻勢，美元買盤積弱不振，出口商眼見台幣強升，也湧現恐慌性拋匯潮，推升台幣盤中最高來到 27.772 元，升值多達 5.34 角，央行也有放手放讓匯價升足的意味。

央行尾盤按慣例進場調節，但新台幣仍收在最低 28.256 元，升值 5 分，失守近來堅守的 28.3 元關卡，盤中、收盤均寫下逾 23 年半新高紀錄，實質交易區間也不斷往上移。

聯準會主席鮑爾出席國會半年度聽證會時指出，美國經濟前景仍高度不確定，Fed 將致力於使用全部工具來支持經濟，亦即將延續目前寬鬆貨幣政策，法人認為，美元疲弱的態勢仍將維持一段時間，使新台幣短期仍難扭轉偏強趨勢。

觀察國際匯市表現，美元指數今日再度跌破 90 關卡，亞幣互有升貶，除了台幣外，人民幣兌美元也升值 0.11%，港幣、新加坡幣均呈升值；韓元、日圓則貶值約 0.2%，泰銖貶 0.3%。歐元升值 0.56%、英鎊升值 0.07%。