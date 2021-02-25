〈遠傳法說〉全年營收估年增逾3%、獲利持平 資本支出149億元創高

遠傳 (4904-TW) 今 (25) 日舉行線上法說，並公布今年財測目標，估全年營收 822.76 億元，年增 3.5%，稅後純益 83.68 億元，年增 0.17%，每股純益 2.57 元；資本支出方面因應 5G 建置高峰，今年估達 149 億元，將創新高，較 4G 建設時期 132 億元成長 12.88%。

遠傳董事會今日也通過去年盈餘分派案，擬配息 3.25 元，與去年相當，配發率達 126.95%，以今日收盤價 61.5 元估算，殖利率約 5.28%。

遠傳估今年營收 822.76 億元，年增 3.5%；營業成本與費用 728.94 億元，年增 6.5%；EBITDA 274.85 億元，年減 0.41%；稅後純益 83.68 億元，年增 0.17%，每股純益 2.57 元。

資本支出方面，遠傳 2014-2015 年因應 4G 投資建設需求，資本支出突破百億元，2014 年 132 億元、2015 年 118 億元；而為了因應 5G，去年資本支出 109 億元，今年則為網路建設高峰期，一舉攀升至 149 億元，寫新高紀錄。

遠傳表示，5G 基地台透過 AI 大數據，目前已完成建置超過 4600 座，人口覆蓋率 61%，預計年底將超過 90%。

回顧去年業績表現，遠傳表示，去年新經濟營收年增 13%，資通訊業務營收年增 17%，其中雲端服務營收年增 68%、物聯網營收年增 57%、資安服務營收年增 29%、遠距診療服務營收年增 34%；數位媒體服務營收年增 15%、friDay 購物行動商務營收年增 23%、帳單代收服務營收年增 11%、friDay 影音每月活躍用戶數提升 20%。