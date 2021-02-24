〈陸股盤後〉香港加稅風暴波及陸股 上證下挫2% 跌破3600點關卡

美國科技股近期持續回檔，影響全球投資情緒，周三 (24 日)A 股三大指數在開平高後一路走跌。盤中香港市場傳出將上調股票印花稅 30%，港股聞訊重挫，利空消息連帶影響陸股走勢，三大指數跌幅進一步加深。

盤面上，第三代半導體、酒店餐飲、虛擬貨幣等族群逆勢上漲；化纖、釀酒、醫療保健、旅遊、非鐵金屬等產業跌幅較重。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證下跌 1.99%，報 3564.08 點；深證下跌 2.44%，報 14870.66 點；創業板指下跌 3.37%，報 3007.46 點。

今日滬深兩市合計成交 1.06 兆人民幣，已是春節之後連續五個交易日成交金額破兆人民幣，日增 4.2%。

北向資金進出方面，周三北向資金賣超人民幣 6.73 億元，其中滬股通賣超人民幣 1.44 億元，深股通賣超人民幣 5.29 億元。

產業消息

中國知名偏好釀酒類股的基金宣布暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務。外界揣測可能與近期釀酒類股暴跌影響基金表現有關。釀酒產業再度重挫，瀘州老窖跌停，山西汾酒大跌 6.84%、酒鬼酒重挫 8.02%、五糧液崩跌 6.96%、股王貴州茅台同樣重挫 5.11%，股價已跌破 2200 元關卡。

權值股金融類股同樣遭到賣壓，招商銀行大跌 3.5%、建設銀行重挫 3.1%、郵儲銀行下跌 2.6%、工商銀行下滑 1.5%、農業銀行下跌 0.95。

法人觀點

巨豐投顧指出，目前市場投資氣氛開始有所不同，前期主流類股出現回檔，反而過去漲勢不高的零星個股出現補漲。不過在主流類股群下殺之下，上證已跌破 3600 點，回補今年內所有缺口。目前上證多頭格局暫時保持不變，建議繼續中線關注非鐵金屬等礦產類股；短線則留意大幅回檔的權值股反彈機會。

和信投顧則表示，上證牛市趨勢未改變，但投資人在操作上仍需保持謹慎，短線不宜追漲，逢低可擇機分批加碼，但需要掌握好類股輪動的機會，並控制持股水位。

