〈台股盤中〉高檔修正壓力16400點得而復失 收斂漲點逾百點

由於美股再寫新高，激勵台股指數今 (25) 日以大漲 164 點開出後，隨即大漲 262 點，指數最高來到 16474 點，其中，鴻海漲幅超過 3.5% 左右、台積電終結連跌 5 天，電子族群再度轉強，惟大盤仍有高點修正壓力，盤中漲點收斂至 140 點左右，在 16350 點附近震盪。

鴻海宣布拿下美國電動車廠 Fisker 大單，激勵早盤股價大漲 4%，而台積電早盤漲幅達 1.5% 上下、聯電一度反彈 2% 左右，帶動多頭攻勢，50 大權值股幾乎全面穩在盤上。

其中，南亞科、遠東新早盤漲 3% 之上，台塑化、矽力 - KY 和國巨漲 1.5-2% 左右，日月光投控、富邦金、廣達、研華和正新漲逾 1%，瑞昱、上海商銀、大立光、盒泰等漲幅也在 1% 左右。

從族群來看，IC 載板廠南電獲外資上修目標價至 420 元，股價再漲 7%，使易華電連動大漲 5%，景碩漲逾 3%，欣興也續漲近 2.5%。

隨著晶圓雙雄轉強，半導體族群表現不俗，環球晶、合晶和茂矽漲 2% 上下，世芯 - KY、新唐和世界等均漲 1%。

由於今年以來 DRAM 市場供給吃緊，現貨價和合約價同步上漲，市場預期 DRAM 第二季恐缺貨，近期 DRAM 現貨價漲勢加快，相關族群再度轉強，南亞科漲 3.5%，旺宏漲近 3%， 華邦電漲 2%。

盤面上仍有不少業績題材個股各自表現，安普新、群聯和兆遠亮漲停燈號，友達、高端疫苗漲 8%，廣宇、鈺太、笙科、同致和中天漲近 8%，群創、康那香、晶心科、乙盛 - KY、撼訊、合一漲逾 6%。

國泰證期研究部指出，目前國內外市場資金行情仍持續發酵，不過，近期資金似乎並沒有加持的市場的主流股，例如美股中的特斯拉、蘋果，甚至新冠肺炎疫苗的公司輝瑞，均未受到資金加持，反而見到漲多回檔，因此，建議投資人操作上應以補漲題材為主。

元大投顧表示，內資積極回補買盤一波接一波，將有助於中小型股維持多頭熱度，但需注意外資開始調節、融資連日來大幅增加，會有不少漲多個股面臨修正，建議現階段選股採電子與傳產均衡配置，電子股可挑選具漲價題材推升者，而傳產著重於位階偏低的原物料個股。