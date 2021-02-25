〈台股盤前要聞〉美打造去中化供應鏈、外銷訂單連11紅 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有十大焦點，環工業者山林水、中鼎集團結盟欣陸投控，躋身水資源概念股，大搶廢水回收商機；美國政府擬攜台日韓，打造「去中化」戰略供應鏈，加速晶片生產；1 月外銷訂單連十一紅，年增 49.3%，創歷年同月新高。以下是今 (25) 日必看重要財經新聞。

水情告急 欣陸中鼎、山林水也躋身水資源概念股 搶廢水回收商機

全台水情告急，政府積極啟動廢水回收相關方案，推動「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，至少設立 6 座示範廠，其中環工業者包括山林水 (8473-TW) 以及中鼎 (9933-TW) 集團結盟欣陸投控 (3703-TW) ，紛紛切入此商機，也躋身水資源概念股，其中欣陸中鼎團隊在高雄鳳山溪再生水 BOT 案，已完工穩定供水，每日供應 4.5 萬噸，另外臨海再生水廠則預計 6 月進入試運轉，全運轉後每日可供水 3.3 萬噸。閱讀全文...

對抗中國科技崛起 美擬攜台日韓打造「去中化」戰略供應鏈

美國總統拜登據傳在周三 (24 日) 召集兩黨議員共同商討晶片短缺導致美國車廠停產議題，並計劃簽署相關行政命令。而據日經報導，美國計劃最快本月簽署行政命令，將與日、台、韓的合作，打造一條「去中國化」科技供應鏈，加速晶片等戰略產品生產。閱讀全文...

日媒：台積電赴美設廠之路荊棘遍佈 建設費用傳高達預期 6 倍

《日刊工業新聞》報導，台灣的護國神山台積電 (2330-TW) 赴美設廠的計畫似乎遇上許多難題，建廠費用可能較原本預期高出數倍，原料等供應鏈建構也有許多問題。台積電許多供應商雖在日本，但考量到高風險，這些日企對於進出美國市場恐怕將裹足不前。閱讀全文...

1 月外銷訂單連十一紅、年增 49.3% 創歷年同月新高

經濟部統計處昨 (24) 日公布 1 月外銷訂單，受惠遠距商機，5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，加上去年有春節假期，比較基數較低，激勵主要貨品接單均呈雙位數成長，單月外銷訂單達 527.2 億美元，月減 12.9%、年增 49.3%，連 11 紅，續創歷年同月新高。閱讀全文...

聯電每股擬配息 1.6 元 創近 21 年來新高 殖利率近 3%

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 董事會昨 (24) 日通過去年盈餘分派案，每股擬配息 1.6 元，若包含股票股利在內，每股配發股利金額寫近 21 年新高，若不含股票股利，每股配息則創歷史新高；以今日收盤價 54.7 元計算，殖利率約 2.9%。閱讀全文...

嘉聯益去年獲利年增近 6 成 EPS 1.18 元 唯一獲利成長軟板廠

嘉聯益 (6153-TW) 昨 (24) 日公布 2020 年全年財報，稅後純益 6.57 億元，年增 59.84%，每股純益 1.18 元，是上市櫃軟板廠中，去年唯一獲利成長的公司，嘉聯益董事會決議股東會在 6 月 17 日召開，去年盈餘分配的股利案，將待下次董事會決議。閱讀全文...

慧榮總座：半導體成熟製程缺乏新投資 缺貨情況將成死結

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章昨 (24) 日表示，晶圓代工廠不再投資 28 奈米以下成熟製程，若沒有新投資，大缺貨情況就是一個死結，他並認為，晶圓代工廠需重新思維，不要只將錢投入先進製程，也要讓成熟製程產能吃緊情況獲紓解。閱讀全文...

郭台銘：全球都想跟台灣往來 正好把世界當舞台

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘昨 (24) 日前往新北市土城區順聖宮參拜，他表示，台灣科技產業近來被世界看見，也是台灣把世界當舞台的最好機會。閱讀全文...

特斯拉勁敵 Lucid 借殼上市融資擴產 貿聯 - KY、良得電受惠

美國電動車新創 Lucid Motors 將借殼上市，估值達 240 億美元，同時藉由此次上市融資可望擴大亞利桑廠的產能，相關線束供應商如貿聯 - KY(3665-TW)、良得電 (2462-TW) 等可望受惠。閱讀全文...

合一糖尿病新藥取得台灣藥證 搶攻百億元商機

合一 (4743-TW) 昨 (24) 日宣布，旗下開發的糖尿病足部傷口潰瘍新藥 ON101，通過衛福部食藥署 (TFDA) 新藥查驗登記審核，將於後續通知領證，搶攻百億元商機。閱讀全文...