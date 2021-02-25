盤前財經大事搶先讀2021年02月25日

今日操盤前瞻

韓國央行利率決策

美國去年第四季 GDP

法說會：牧德、台灣大、遠傳、第一金

股臨會：夠麻吉

傳拜登即將簽署行政命令 審查半導體、電動車電池等 4 項關鍵供應鏈

外媒報導稱，美國總統拜登將於美東時間周三 (24 日) 下午簽署行政命令，對半導體在內等關鍵產品的全球供應鏈進行審查，致力於解決近期困擾全球的晶片缺貨問題。閱讀全文...

鮑爾：實現通膨目標可能需要三年以上

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (24 日) 赴眾議院金融服務委員會聽證，他持續緩解通膨擔憂，承諾要讓經濟恢復到充分就業狀態，強調經濟明顯改善之前不要期待 Fed 貨幣政策出現任何變化。閱讀全文...

水情告急 欣陸中鼎、山林水也躋身水資源概念股 搶廢水回收商機

全台水情告急，政府積極啟動廢水回收相關方案，推動「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，至少設立 6 座示範廠，其中環工業者包括山林水 (8473-TW) 以及中鼎 (9933-TW) 集團結盟欣陸投控 (3703-TW) ，紛紛切入此商機，也躋身水資源概念股，其中欣陸中鼎團隊在高雄鳳山溪再生水 BOT 案，已完工穩定供水，每日供應 4.5 萬噸，另外臨海再生水廠則預計 6 月進入試運轉，全運轉後每日可供水 3.3 萬噸。閱讀全文...

對抗中國科技崛起 美擬攜台日韓打造「去中化」戰略供應鏈

美國總統拜登據傳在周三 (24 日) 召集兩黨議員共同商討晶片短缺導致美國車廠停產議題，並計劃簽署相關行政命令。而據日經報導，美國計劃最快本月簽署行政命令，將與日、台、韓的合作，打造一條「去中國化」科技供應鏈，加速晶片等戰略產品生產。閱讀全文...

日媒：台積電赴美設廠之路荊棘遍佈 建設費用傳高達預期 6 倍

《日刊工業新聞》報導，台灣的護國神山台積電 (2330-TW) 赴美設廠的計畫似乎遇上許多難題，建廠費用可能較原本預期高出數倍，原料等供應鏈建構也有許多問題。台積電許多供應商雖在日本，但考量到高風險，這些日企對於進出美國市場恐怕將裹足不前。閱讀全文...

1 月外銷訂單連十一紅、年增 49.3% 創歷年同月新高

經濟部統計處昨 (24) 日公布 1 月外銷訂單，受惠遠距商機，5G、高效能運算、車用電子等應用需求續增，加上去年有春節假期，比較基數較低，激勵主要貨品接單均呈雙位數成長，單月外銷訂單達 527.2 億美元，月減 12.9%、年增 49.3%，連 11 紅，續創歷年同月新高。閱讀全文...