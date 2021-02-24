台股跌230點回測10日線 外資狂砍239億元 三大法人賣超317.66億元

台積電 ADR 周二重挫逾 3%，拖累台股今 (24) 日表現，半導體三雄落難，隨著尾盤賣壓出籠，加權指數跌勢擴大，終場下跌 230 點，收在全日最低 16212 點，摜破 5 日線並回測 10 日線，外資今日狂砍 239 億元，三大法人合計賣超 317.66 億元。

台股今日成交值略放大至 3829.6 億元。觀察籌碼面，外資再度轉大砍台股，共賣超 239.06 億元；投信持續買超 7.3 億元；自營商與外資同調，賣超 85.92 億元。三大法人合計賣超 317.66 億元。

半導體族群持續成為空方鎖定的標的，台積電終場下跌 2.5%，收全日最低 625 元，也是牛年開紅盤以來的新低價，累計近 2 個交易日，市值下滑至 16.2 兆元；聯發科、聯電跌幅逐漸擴大，終場連袂下跌約 2%，分別收在 940 元、54.7 元。

此外，封測廠日月光投控、IC 設計股瑞昱與聯詠、砷化鎵大廠穩懋、矽晶圓廠環球晶等，跌勢都相當重。被動元件也遭到摜壓，國巨領跌近 4%，華新科、凱美也重挫逾半根停板。

全球液晶顯示器面板供不應求，受惠報價續漲，面板族群今日表現有撐，雙虎早盤爆量大漲，友達最高來到 19.15 元、群創最高 17.4 元，攀波段新高，終場漲幅收斂仍有 2-3%。ABF 載板大廠南電將納入 MSCI 台灣成分股，加上外資一舉上調目標價至 420 元，激勵股價一度攻上漲停，景碩盤中也強漲 8% 站上百元，不過，隨著大盤賣壓出籠，2 檔漲勢收斂。

政府力推屋頂型太陽光電，今年也有不少地面型的太陽光電加速建置，帶動需求回溫，相關概念股今日連袂走揚，國碩率先亮燈漲停，達能漲逾 6%，元晶、茂迪、碩禾、安集漲勢也獲得資金進駐。此外，各國加快腳步注射新冠疫苗，全球解封可期，觀光產業營運見到曙光，帶動旅行社族群包括山富、易飛網、五福今日再度攻上漲停，五福、雄獅、夏都、晶華等股價也持續強彈。