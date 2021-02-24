美吾華去年每股賺1.29元創掛牌新高 擬配息1元 殖利率逾5%

美吾華 (1731-TW) 今 (24) 日公布財報，去年全年稅後純益 1.71 億元，年增 69.3%，每股純益 1.29 元，創掛牌以來新高；董事會也通過決議每股擬配發現金股利 1 元，以今日收盤價 18.4 元估算，殖利率 5.43%。

美吾華去年第 4 季 2.69 億元，季減 7.88%、年增 8.9%；毛利率 61.7%，季減 3.08 個百分點、年減 0.68 個百分點；營利率 10.04%，季減 8.53 個百分點、年增 0.56 個百分點；稅後純益 1900 億元，季減 60.6%、年增 590%，每股純益 0.14 元。

美吾華去年營收 10.65 億元，年減 3.23%；毛利率 63.48%，年增 2.63 個百分點；營利率 15.99%，年增 2.55 個百分點；稅後純益 1.71 億元，年增 69.3%，每股純益 1.29 元。

美吾華表示，由於近期環保意識抬頭，持續開發出多款草本、植萃染髮產品，也針對不同年齡層推出不同染髮品，此外，去年完成旗下各銷售官網整併，將傳統官網打造成銷售通路平台，開啟海外直送服務，拚線上、線下雙軌推進下，推升營運成長力道。

美吾華旗下子公司近期也有斬獲，其中懷特 (4108-TW) 開發的新藥懷特血寶凍晶注射劑獲健保署核准納入健保給付，有助醫師對有需求的患者進行推廣，出貨量將大幅成長，加上懷特另一項產品口服納布啡口服新劑型新藥授權案，有望今年定案，藉此將有授權金挹注，今年整體營運有機會虧轉盈。