隔離就理賠佛系保單再現 也有專屬職場防疫保單

新冠疫情仍然持續，強化自身防疫保障成了熱門話題，在台產的防疫保單停售後，有不少保險公司推出防疫保單，其中，國泰產險、富邦產險近期也祭出隔離未確診也能領理賠金的新的防疫保險專案。中國人壽則是針對企業，推出職場防疫保單。

國泰產險指出，自 2 月 18 日起推出「心疫滿分」專案，結合「法定傳染病隔離補償」、「法定傳染病確診補償」、「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」等四大保障，涵蓋「隔離」、「確診」及「住院治療」。

以其中一個投保方案為例，萬一不幸受居家隔離可申領「法定傳染病隔離補償」2 萬元，確診則還有「法定傳染病確診補償」6 萬元，再依實際住院日數給付住院保險金，總理賠金額至少 8 萬元。在專案費率的訂定上，15 歲到 59 歲專案保費 988 元，未滿 15 歲的小朋友保費 888 元，60 歲到 64 歲則為 2100 元。首次投保年齡最高為 64 歲，續保最高可至 70 歲。

國泰產險健傷險部協理雷志漢表示，其中「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」不只理賠法定傳染病，也可理賠保單生效前 180 天未曾診療過的疾病，舉例來說，若民眾在保單生效前的 180 天內未因腸病毒就醫，但投保完成後不幸因為感染腸病毒而需住院治療，即可申請理賠。

而富邦產險推出「疫起守護」專案結合「法定傳染病隔離費用補償保險」、「法定傳染病健康保險」、「十全海外突發疾病健康保險」，因法定傳染病而居家隔離就可以理賠，其不分年齡性別職業單一費率，且無等待期即刻生效、可續保至 75 歲。

富邦產險的「疫起守護」專案，提供海外疾病健康險、法定傳染病健康險、法定傳染病隔離費用補償保險等保障，以年繳保費 3155 元，即每日住院日額保險金 3000 元為例，倘若於投保後她因接觸確定病例而遭主管機關要求居家隔離，並取得「居家隔離通知書」，居家隔離期間嚴守隔離規定，解除隔離後便可申請保險金 2 萬元。

但若保戶於居家隔離期間確診，住院 45 天後 (最高給付 45 天) 康復出院，將給付隔離費用補償保險金 2 萬元、關懷保險金 3 萬元，以及住院保險金 13.5 萬元 (日額給付保險金 3000 元 X45 日)，理賠保險金共計 18.5 萬元。

其他還有新安東京上海產險的「健康御守 +」則是一張專為「法定傳染病」設計的健康保險，除了新冠肺炎外，還包含在台流行的腸病毒感染併發重症、登革熱或新型 A 型流感等，每「一次住院」達 90 天以上，最高可再獲得 150 萬元的特別慰問金，且沒有等待期，不分職業類別都可投保。

此外，除了個人防疫，對企業主來說，如何兼顧防疫及員工照顧，也成了全球企業一大課題。中國人壽繼推出職場防疫保單，協助企業主強化員工防疫保障、分散風險後，再宣布針對公司全體內外勤員工，提供自費加保的「中國人壽新團體法定傳染病住院醫療健康保險附加條款」方案，保額新台幣 2000 元等級，一年保費只要 499 元，且員工眷屬投保也能享有相同保費及保障。

中國人壽表示，投保「中國人壽新團體法定傳染病住院醫療健康保險附加條款」，若員工不幸罹患包含新冠肺炎 (COVID-19) 在內的法定傳染病，於住院期間能安心養病，降低沉重醫療負擔，補足防疫保障缺口，安定員工心情之餘，也彰顯團體保險價值。

中國人壽表示，事實上，現在除了全球正在流行 COVID-19 外，其實還有很多疾病都被定義為法定傳染病，例如天花、登革熱、小兒麻痺症 / 急性無力肢體麻痺、結核病、水痘併發症、新型 A 型流感等，因此投保後，就能分散企業在員工照護的風險，以及降低若不幸感染法定傳染病帶來的經濟衝擊。