〈防疫保單之亂〉假投保網站、抽樣電訪 台產提醒小心詐騙

台產 (2832-TW) 防疫保單熱賣到停售，近日進一步出現詐騙集團搶搭這波風潮，以假投保的釣魚網站、假借抽樣電訪等詐騙手法，騙取保戶個資，對此，台產協理暨發言人黃志傑今 (27) 日表示，台產針對不實釣魚網站將尋求網路警察處理，抽樣電訪的消息也非台產所發布的消息，保戶要留意被騙取個資，也呼籲不肖人士勿以身試法。

台產的防疫保單被譽為佛系神單，近日成為保險史上難得一見全台瘋搶的保險商品，這也讓詐騙集團歪腦筋動到防疫保單上，據了解，近期發現有駭客搶搭這波保單停售的熱門話題，以「秋冬起疫 保險給力」的線上專案名義，開設以假亂真的「線上投保專區」網站，企圖混淆視聽，吸引來不及投保的民眾上鉤，藉以騙取重要個資。

黃志傑表示，台產昨日已掌握到有不肖人士於網路上不當招攬「法定傳染病防疫費用保險」的業務，及冒用台產的部落格文章，並向民眾索取個資，台產也立即蒐集相關事證，並於該公司官方臉書與 LINE 提醒保戶。

台產呼籲此為不實網站勿受騙。

黃志傑強調，台產的防疫保單在 1 月 25 日下午 5 點已經停止受理，如果網路上還有任何聲稱還能辦理投保該公司防疫保單的網站，都是不實的釣魚網站，民眾若發現任何可疑網站，可以將相關資訊擷取下來，透過臉書私訊回報給台產或通報客服人員，台產接獲通報後將尋求網路警察處理，以避免他人上當受騙。

除了釣魚網站，另一個詐騙手法則是網路上瘋傳，台產將開始對保戶進行抽樣電訪，詢問是否為本人親簽、要保書上的服務人員姓名等，若無法完整回答將立即退件。

黃志傑表示，有關訊息或圖卡，皆不是台產所發，台產公司也不會對保戶做抽樣電訪，保戶務必留意。