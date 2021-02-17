台產防疫神單狂賣逾300萬件 已有三人隔離申請理賠

台產 (2832-TW) 的防疫保單被網友稱為「防疫神單」，在過年前掀起全台瘋搶，今 (17) 日開工日於致保戶的一封信中公布初步清點共受理逾 300 萬件，以一張保單 500 元計，台產的保費收入超過 15 億元；此外，已有 3 名保戶因為隔離而申請理賠。

台產的防疫神單因為只要付保費 500 元，收到隔離通知書就可以理賠 10 萬元，因此掀起搶購潮，台產經過約半個月統計，今天表示防疫保單初步清點共受理逾 300 萬件，該公司正盡最大努力加速處理，目前已專案成立各區服務作業中心，專責此防疫商品核保與出單作業，並已陸續寄發保單，並期望於 6 月底前完成所有岀單作業。

由於受理案件量龐大，並非每位保戶都已收到出單，台產表示，只要此次防疫保單要保書於該公司 1/25 下午 5 點停止收件前送達者，保單權益均已獲得保障。

為此，台產也於該公司官方網站設立防疫保險訊息專區，相關保險商品、理賠文件及常見問題均會持續更新公告，後續也會提供保單進度查詢服務。

至於目前是否有理賠件數？台產表示，目前已申請理賠件數有 3 件，此 3 名保戶都是收到隔離通知書的隔離者，據了解，其中一名疑為部桃醫院匡列隔離者，此 3 名理賠申請件預計這兩天都會完成理賠作業。

由於年前傳出有詐騙集團假借台產防疫保單虛設釣魚網站，為了防範保戶受騙，台產也再次提醒，該公司不會要求重新繳費或刷卡，若保戶所提供的授權書未能完成繳費，該公司會透過經手業務員與保戶親自照會補正，切莫聽信不明來源要求重新提供個資或匯款，所有防疫保險商品相關資訊請以公司發佈的官方訊息為主。