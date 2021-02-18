防疫神單理賠擴增至5件 台產已洽詢再保完善風控機制

台產 (2832-TW) 的防疫保單被網友稱為「防疫神單」，全台狂賣超過 300 萬件，金管會今 (18) 日表示，此保單理賠申請件數已擴增至 5 件，對於風險胃納量的控管，台產已經在洽詢再保，金管會也會緊盯台產完善風控機制。

台產的防疫保單 (全名：法定傳染病防疫費用保險) 因為只要付保費 500 元，收到隔離通知書就可以理賠 10 萬元，因此狂賣超過 300 萬件，媒體今天在金管會新春記者會也關切主委黃天牧是否有趕上流行投保防疫神單，黃天牧透露，自己沒想到、也沒買防疫保單，主因是自認生活、工作軌跡很規律，也信任政府防疫措施所以沒想到要去買。

黃天牧進一步指出，台產此保單賣的這麼多是因為當時有那個情境在，有個地區 (指部桃) 讓大家更警覺，也牽涉到大家心理現象，也反映民眾的行為，因此投保者沒什麼不對，尊重每個人的需求及想法，他認為，此現象反映消費者行為，有些商品在低利率情況下亦有此現象，需特別留意消費者權益保護。

此外，台產此防疫保單銷量龐大，其風險胃納的控管也備受矚目，保險局長施瓊華表示，據最新統計，此保單已核 75008 件，保費收入 3520 萬元，而理賠申請件數已擴增至 5 件，比昨天台產所說又增加 2 件。

因為投保件數超過 300 萬件，設定的量跟投保的量差異很大，承保量遠高於預期，施瓊華表示，保險公司勢必要進行風險分散，再保只是其中一種方式，需由保險公司自行評估，據了解台產已經在洽談再保。