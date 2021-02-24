美企獲利前景樂觀 瑞信上調今年標普500指數目標價至4300

隨著美國經濟逐步重啟，多家企業重返獲利，瑞士信貸 (Credit Suisse) 認為，在美企獲利前景樂觀的情況下，有望帶動股市同步上升，並促使標準普爾 500 指數持續升高。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 在週二 (23 日) 發布的報告中表示，將標準普爾 500 指數的 2021 年目標價格從 4200 上調至 4300，距離當前水準仍有約 11% 的上漲空間。相對於華爾街的主流觀點，該行的預估並不激進。 FactSet 的數據顯示，華爾街分析師平均目標價為 4400 。

瑞士信貸首席美國股票策略師 Jonathan Golub 表示，隨著美國經濟的重新開放，大規模刺激政策以及美聯準會對貨幣政策的寬鬆立場，預計 2021 年的美國 GDP 將創下 35 年以來的新高紀錄。

Golub 也表示，由於標準普爾 500 指數成分股公司第四季 EPS 超出了分析師的預期，並且絕大多數企業皆已發布了財報，因此預估必然提高。

根據 Refinitiv 的數據，預估標普 500 指數成分股的總獲利將在 2021 年增長 23.5%。在標普 500 指數公司的第四季財報中，約有 83% 超出了分析師的預期，並高於過去四個季度平均值的 76%。

Golub 指出，對企業獲利預期的升高，通常會引領股價上漲。標準普爾 500 指數成分股公司的 EPS 預估將在 2021 年升至 185 美元，高於先前預估的 175 美元，並有望在 2022 年升至 210 美元，高於先前預估的 200 美元。平均來看，華爾街分析師目前對標準普爾 500 指數在 2022 年 EPS 的平均預估為 198 美元。