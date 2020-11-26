永豐大戶DAWHO夯 API串接千家企業建數位金融生態圈

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行積極推動數位金融，永豐銀行表示，包括數位帳戶大戶 DAWHO 的用戶數突破 60 萬，站穩市場前三大；同時，開放銀行正夯，永豐也以 API 串聯消費支付、生活繳費、身分認證及開放銀行等生活場景，透過平台共享金融數據資源，迄今已串接超過上千家企業提供便利金融服務，逐步打造數位金融生態圈。

大戶 DAWHO 鎖定 25 到 39 歲、收入在前 20% 的「亨利族」，因為亨利族追求工作與生活的平衡，理財首重靈活彈性，也善於利用數位理財工具賺取固定薪資外的收入。大戶 DAWHO 就結合理財、投資、消費、彈性資金等四大核心應用，藉由大戶 DAWHO APP 打造一站式數位金融服務，包括提供 1.1% 活存利率、最低 100 元的基金投資門檻等，更結合永豐金證券「大戶投」，滿足年輕客群隨時隨地理財的需求，也帶動月活躍用戶數比重高達 9 成。

永豐銀行指出，大戶 DAWHO 團隊成員平均年齡 29 歲，即時追蹤網路口碑，一收到用戶回饋即快速調整，並透過專案合作進行跨部門與跨商品整合，讓用戶體驗、金融服務更到位更具整合性。

除了數位帳戶經營有成外，永豐銀行表示，旗下也持續推動「Partner APIs」，透過與跨界業者合作，打造多元金融生態圈，其中身分認證 API 提供多元認證方式，將耗時流程化繁為簡，上線後平均每月使用次數破萬，以開設數位帳戶、LINE Pay Money 帳戶綁定最受青睞；同時，也攜手慈善單位推出線上捐款平台，拉近民眾與善的距離。