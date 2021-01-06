富邦人壽攜手LINE Pay生態圈 攻業界首例「行動支付X保險」繳費

現在平均每 2.25 位國人就有 1 人使用電子支付，瞄準 LINE Pay 用戶數高達 840 萬人的商機，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽創業界首例，攜手 LINE Pay 首推試辦「行動支付 X 保險」繳付服務，並已獲金管會保險局核准六個月試辦期。

富邦人壽用戶可透過 LINE Pay ，綁定台北富邦銀行、中國信託、聯邦銀行等三家指定銀行信用卡繳納富邦人壽保費。

據金管會統計，2020 年截至 9 月底，台灣使用電子支付的人數達 1049 萬人，一年來大幅增加 461 萬人、年增率達 78.4%；若以 9 月底我國總人口為 2356.7 萬人計算，等於平均每 2.25 位國人就有 1 人使用電子支付。而 LINE Pay 用戶數即高達 840 萬人，2020 年 1 至 9 月交易金額更突破台幣 356 億元。看準此商機，富邦人壽攜手 LINE Pay，共同規劃「LINE Pay 綁卡繳保費」服務，讓繳費更便利。

富邦人壽比較傳統信用卡繳交保費，與行動支付繳保費的差別，過去透過傳統信用卡繳費，保戶需要提供信用卡號及信用卡有效日期予保險公司，但若以「LINE Pay 綁卡繳保費」在流程上可減少保戶填寫繁複作業，且完成繳費後，保險公司將會發送通知簡訊或電子郵件讓保戶即時確認繳費狀況，並確保繳款人身分、提升交易正確性、降低消費糾紛。

富邦人壽保戶透過業務員行動裝置投保時，針對新台幣計價且非投資型保單的商品，首期保費選用信用卡繳費，僅須透過掃描 QR Code 或點選連結的方式，即可使用 LINE Pay 所綁定的台北富邦銀行、中國信託、聯邦銀行等三家銀行信用卡完成繳費。

或是保戶也可持富邦人壽提供的繳款編號透過 LINE Pay 保險專區「即查即繳」完成信用卡繳費。目前開放繳富邦人壽台幣分期繳保單 (非投資型商品) 的首期保費，可選用 LINE Pay 綁定的指定銀行信用卡繳費。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，「使用場景」對於行動支付的應用拓展，以及保險業者推動客戶服務同等關鍵且重要，隨著 LINE Pay 不斷擴增生活消費場域，透過行動支付平台繳付保險費屬於新型態業務，在合法合規的前提下，透過 LINE Pay 入口，讓客戶得以使用綁定的信用卡繳保險費，提升客戶繳費的便利性；換言之，LINE Pay 並未代收保險費，僅擔任繳費入口，保險費仍是由銀行代收。

陳俊伴強調，富邦人壽所提供的保險服務在獲得主管機關核可下，成為業界首家正式加入 LINE Pay 生態圈的保險品牌，持續引領保險服務創新應用，加速投保流程的服務體驗。

LINE Pay 表示，目前以信用卡繳富邦人壽保費首波由台北富邦銀行、中國信託、聯邦銀行三家銀行提供驗身服務，以確保持卡人 ID 與要保人或被保險人身份一致始得進行繳費。未來 LINE Pay 會持續與更多金融機構合作，以提供用戶更多信用卡繳費服務選擇。