歐盟經濟專員：歐元區經濟可望明年首季復甦

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在全球持續延燒，歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 表示，儘管德國和荷蘭等國在新一波防疫封鎖下迎來嚴峻的冬季，但歐元區經濟有望在明年第一季開始出現復甦跡象。

Gentiloni 在歐元區財長會議後表示，2020 年是嚴峻的一年，歐盟委員會預估，今年歐元區的經濟將萎縮 7.8%，明年則將成長 4.2%。

Gentiloni 指出，特別是德國和荷蘭，已採取新的防疫限制措施，恐在短期內抑制國內需求，此外，對於即將到來的冬天，不確定性仍然存在，總體來說，可以期待明年第一季出現復甦的跡象，但是仍然伴隨很高的風險。

他指出，今年歐元區第三季的反彈高於原先的預期，顯示第二度封鎖對經濟影響，不如第一次封鎖那麼嚴重，但是，第四季經濟前景依舊看來惡化。

疫苗即將推出的相關消息，提高了人們對更快復甦的期望，但是 Gentiloni 認為，只有在明年疫苗能夠供應給所有歐洲人的情況下，經濟才可能會恢復到疫情前水平或是更高。

歐元區 12 月的商業活動表現優於預期，歐元區 12 月綜合採購經理指數 (PMI) 初值升至 49.8，創兩個月來新高，不過仍落在萎縮區間。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「歐元區 12 月份的經濟表現好於預期，暗示歐元區經濟在新的防疫封鎖措施下於 11 月暴跌後趨於穩定。因此，第四季的經濟衰退預期不會項像是年初疫情時的嚴重，不過各產業的情況喜憂參半。」

根據世界衛生組織的數據，自從大流行於早春爆發以來，歐洲新冠肺炎肺炎病例數已超過 2200 萬例，並且死亡病例數達到 493,000 多人。