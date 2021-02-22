比特幣一度衝破5.8萬美元大關 多檔挖礦概念股午盤前飆漲停

虛擬貨幣熱潮持續延燒，比特幣繼上周突破 50000 美元大關後，根據近一日報價，最高衝破 58000 美元，續寫歷史新高，帶動挖礦顯卡需求強勁，加劇市場供不應求狀況，部分廠商也調漲售價因應，營運可望維持高檔，今 (22) 日相關概念股撼訊 (6150-TW)、青雲 (5386-TW)、麗臺 (2465-TW) 等，午盤前再攻漲停。

根據最新報價，近一日比特幣站穩 55000 美元，最高來到 58352.8 美元，創下歷史新高價。

這一波比特幣熱潮是由美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 帶起，因其日前宣布砸下 15 億美元 (約新台幣 420 億元) 投資比特幣，隨後全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 等企業也宣布跟進投資比特幣，讓虛擬貨幣熱度再起，價格持續上漲。

虛擬貨幣熱潮也帶動顯卡需求激增，台廠相關概念股可望受惠，除撼訊、青雲、麗臺外，還包括映泰 (2399-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、承啟 (2425-TW)、精英 (2331-TW) 等。

此外，麗臺上周也公布去年第 4 季自結，稅後純益達 3100 萬元、年增 464.75%，單季每股賺 0.58 元，創下近 13 季新高，全年也終結 2016 年以來連 4 年虧損頹勢，1 月也在需求、漲價效應下，單月稅後純益則達 2300 萬元、年增 298.25%，每股純益 0.43 元，市場看好，其他板卡業者也可望繳出亮眼成績。